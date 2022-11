Concert de l’orchestre symphonique des Orchestres du Plateau de Saclay (OPS) Télécom Paris Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Concert de l’orchestre symphonique des Orchestres du Plateau de Saclay (OPS) Télécom Paris, 13 décembre 2022, Palaiseau. Concert de l’orchestre symphonique des Orchestres du Plateau de Saclay (OPS) Mardi 13 décembre, 20h30 Télécom Paris

Entrée gratuite, participation libre

Venez célébrer nos 10 ans d’existence à travers ce concert de l’orchestre symphonique des OPS. Télécom Paris 19 place Marguerite Perey – Palaiseau Campus Urbain de Paris-Saclay Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France Venez fêter les 10 ans des Orchestres du Plateau de Saclay au cours d’une soirée exceptionnelle ! Au programme : l’orchestre symphonique vous emmenera face à votre destinée avec l’ouverture de La Force du Destin de Verdi suivi de la 5ème symphonique de Tchaikovsky (dite du Destin)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T20:30:00+01:00

2022-12-13T22:30:00+01:00

