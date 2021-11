Garlin Garlin Garlin, Pyrénées-Atlantiques Télécanthon Garlin Garlin Catégories d’évènement: Garlin

Pyrénées-Atlantiques

Télécanthon Garlin, 3 décembre 2021, Garlin. Télécanthon Garlin

2021-12-03 19:00:00 – 2021-12-03

Garlin Pyrénées-Atlantiques Garlin Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Soirée jeux de sociétés et belotes.

Ventes de boissons. Soirée jeux de sociétés et belotes.

Ventes de boissons. Soirée jeux de sociétés et belotes.

Ventes de boissons. AFM

Garlin

dernière mise à jour : 2021-11-12 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: Garlin, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Garlin Adresse Ville Garlin lieuville Garlin