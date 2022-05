Tel un Pompier ! CENTRE ERREKA GORRI, 24 juillet 2022, .

Tel un Pompier !

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à CENTRE ERREKA GORRI

Viens t’initier au monde des soldats du feu et découvre les techniques de secours ! Tout au long de la semaine, tu vivras des épreuves de force, de courage et de bravoure. Au travers d’ateliers ludiques, tu t’approprieras les notions de sécurité, d’autonomie, d’entraide et de solidarité, qualités propres à tous les pompiers ! A la fin de ton séjour, tu participeras à la grande cérémonie de remises de récompenses. Egalement au programme : – parc aventure (accrobranche/via ferrata), – course d’orientation, – balade en montagne, – activités créatives et artistiques, – veillées… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 445,00 €

CENTRE ERREKA GORRI BOURG, 64430 ALDUDES



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T14:00:00 2022-07-24T00:00:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T00:00:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T00:00:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T00:00:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T00:00:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T00:00:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T10:00:00