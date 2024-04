Tel père, tel loup – par les Têtes en l’air Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, mardi 23 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-23 15:00 – 15:40

Gratuit : non 7 € / 10 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Marionnettes. Le célèbre loup des contes est devenu papa et il s’est mis dans la tête d’entraîner son fils pour qu’il devienne lui aussi un grand méchant loup. Mais Petit Loup a-t-il vraiment envie de devenir comme son père ? Faire peur, manger le Petit Chaperon rouge, hurler à la lune, souffler sur les maisons en paille, c’est pas vraiment son truc… Dans ce spectacle, le marionnettiste passe habilement de la marionnette à gaine à la marionnette à fils et retraverse les contes traditionnels avec humour et tendresse. Il y sera question de la difficulté à être parent, mais aussi à trouver sa place d’enfant. Jeune public à partir de 4 ans Durée : 40 min. Représentations du 22 au 26 avril 2024 à 15h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche