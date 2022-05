TEL PÈRE, TEL LOUP À LA GUINGUETTE AU BOUT DE L’ÎLE

c’est pas vraiment son truc… Venez découvrir la pièce de théâtre “Tel père, tel loup” à la Guinguette au Bout de l’île ! Le célèbre loup des contes est devenu papa

et il s’est mis dans la tête d’entraîner son fils pour qu’il

devienne lui aussi un grand méchant loup.

Mais Petit Loup a-t-il vraiment envie de devenir

comme son père ? Faire peur, manger le Petit Chaperon

rouge, hurler à la lune, souffler sur les maisons en paille,

c'est pas vraiment son truc…

