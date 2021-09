Orléans Théâtre d'Orléans Loiret, Orléans Tel Aviv On Fire! Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Théâtre d'Orléans, le lundi 11 octobre à 20:00

Tel Aviv On Fire! —————– ### Sameh Zoabi **(1 h 41 / 2018)** Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès « Tel Aviv on Fire! » Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Évidemment, rien ne se passera comme prévu.

Le cycle cinéma "La liberté à l'écran" s'inscrit dans le prolongement des récits qui traversent l'exposition Alger, archipel des libertés.

2021-10-11T20:00:00 2021-10-11T21:41:00

