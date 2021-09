Marseille Asile 404 Bouches-du-Rhône, Marseille Teknight Asile 404 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

**Maurin Bonnet aka V:trio** [Opioïd House/Acid/Techno Diluvienne] [https://soundcloud.com/maurinbonnet](https://soundcloud.com/maurinbonnet) [https://www.instagram.com/v.triol/](https://www.instagram.com/v.triol/) [http://mixcloud.com/maurinbonnet/vtriol](http://mixcloud.com/maurinbonnet/vtriol) **BARBYTCH** [mix amer : cute tek to hard sound] Tu peux commencer à te chauffer ici : (azy n’aie pas peur c’est un lien youtube réduit tu peux cliquer wesh) << [http://urlr.me/HnQTr](http://urlr.me/HnQTr) >> **DISQUO 303** [Acid/Tech] [https://angoule.me/ecoute/de-la-disquo/What-The-Cowbell](https://angoule.me/ecoute/de-la-disquo/What-The-Cowbell) L’entrée c’est 5€ si tu peux à partir de 22h au 135 rue d’Aubagne !

5€

♫♫♫ Asile 404 135 rue d’Aubagne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

