2023-02-11 18:00:00 – 2023-02-11 01:00:00

L’Eprouvette D64

Saint-André-des-Eaux

Le Teknibal c'est :

– DJs sets pour faire danser l’Eprouvette

– 7 heures de son, de 18h à 1h !

– De bonnes choses à boire et manger sur place

– une entrée libre !

+33 9 54 51 50 03 https://leprouvette.com/

