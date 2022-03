TEKNIBAL #1 Le Mans, 14 mai 2022, Le Mans.

TEKNIBAL #1 LES SAULNIERES 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-15 04:00:00 LES SAULNIERES 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans Sarthe

Fête hybride entre bal trad et électro, le Teknibal est un dancefloor intemporel et extraordinaire où la musique poitevine, occitane et électro cohabitent dans la joie et la frénésie. Généré par la danse, l’état de transe collective sera le liant de cette boum sans limite de genre. C’est une rencontre frétillante entre le club et la salle polyvalente, une free fête de l’école où chacun sera l’acteur d’un spectacle idyllique.

De 14h à 4h, 6 groupes se succéderont dans un bal cosmique où tout sera permis. Réunion de déhanchés élastiques, rondes électriques ou polka twerkée, chacun trouvera son mouvement totem dans cet ensemble de réjouissances.

Line-Up :

?Le Mange Bal

?Jaçira

?La Mal Coiffée

?Ciac Boum

?TURFU

?Dombrance

?Mélysande (Atelier danse)

https://superforma.fr/agenda/teknibal-1

dernière mise à jour : 2022-03-07 par