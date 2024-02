Teintures végétales Médiathèque Les 7 lieux Bayeux, samedi 23 mars 2024.

Teintures végétales Médiathèque Les 7 lieux Bayeux Calvados

Aurélia Wolff est l’autrice de « Teintures végétales Carnet de recettes et cahiers d’inspirations » (Eyrolles, 2018) dans lequel elle partage son expérience de création de teintures textiles végétales.

Découvrez cet artisanat entre chimie et cuisine.

Tout public à partir de 10 ans.

Vente et dédicace à l’issue de la rencontre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 15:30:00

Médiathèque Les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware

Bayeux 14400 Calvados Normandie les7lieux@bayeux-intercom.fr

