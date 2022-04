Teinture végétale Orion Orion Catégories d’évènement: Orion

Pyrénées-Atlantiques

Teinture végétale Orion, 12 novembre 2022, Orion. Teinture végétale Lacaze aux Sottises 11, route de Lasbordes Orion

2022-11-12 14:00:00 – 2022-11-12 17:00:00 Lacaze aux Sottises 11, route de Lasbordes

Orion Pyrénées-Atlantiques Orion 4 EUR Dans notre éco-lieu, venez redonner une seconde vie à vos vêtements ou autres tissus! Vous apprendrez à teindre le textile, de manière naturelle et sans danger pour la nature ou votre santé. Une fiche vous sera remise en complément des teintures végétales fabriquées. Dans notre éco-lieu, venez redonner une seconde vie à vos vêtements ou autres tissus! Vous apprendrez à teindre le textile, de manière naturelle et sans danger pour la nature ou votre santé. Une fiche vous sera remise en complément des teintures végétales fabriquées. +33 5 59 36 28 98 Dans notre éco-lieu, venez redonner une seconde vie à vos vêtements ou autres tissus! Vous apprendrez à teindre le textile, de manière naturelle et sans danger pour la nature ou votre santé. Une fiche vous sera remise en complément des teintures végétales fabriquées. internet

Lacaze aux Sottises 11, route de Lasbordes Orion

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Orion, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Orion Adresse Lacaze aux Sottises 11, route de Lasbordes Ville Orion lieuville Lacaze aux Sottises 11, route de Lasbordes Orion Departement Pyrénées-Atlantiques

Orion Orion Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orion/

Teinture végétale Orion 2022-11-12 was last modified: by Teinture végétale Orion Orion 12 novembre 2022 Orion Pyrénées-Atlantiques

Orion Pyrénées-Atlantiques