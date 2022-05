Teinture végétal : la magie de l’indigo naturel Jardins du Château de Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

A l’origine, la teinture bleue des tissus était réalisée avec des plantes dites à « Indigo » : Pastel des teinturiers, indigotiers, persicaire à Indigo… Un savoir-faire ancestral et universel. Venez découvrir ces plantes, vous initier aux gestes des teinturiers d’antan et aux techniques de « Shibori » permettant d’obtenir des motifs de manière très ludique. Chaque participant pourra personnaliser un sac en coton et apporter sa contribution à une belle guirlande de fanions, œuvre collective éphémère.

6 ateliers pas jour, limités à 10 personnes chacun. Inscription sur place le jour même.

Atelier, tout public, par Sibylle Bottaro / Collectif Alternative Couleurs Jardins du Château de Lunéville place de la 2e division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Lunéville Meurthe-et-Moselle

