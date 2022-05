Teindre avec les plantes

2022-06-18 – 2022-06-18 EUR 20 20 La teinture nature avec Marguerite Charenton.

Utiliser ce que la nature met à votre disposition pour offrir une seconde vie à du linge de maison ou à un vêtement, c’est tout le principe de la teinture végétale.

