Teillouz’run Redon, 23 octobre 2021, Redon.

Teillouz’run 2021-10-23 – 2021-10-23 Place Michel Macé Gare de Redon

Redon Ille-et-Vilaine

Principe : ça vous dit un Run à la Teillouz ? Nous + que oui !!!

Rdv 10h30 le samedi matin devant la gare de Redon.

Run tranquille avec différents groupes de niveaux (footing pour tous : 3 distances : 5km, 7km et 10km) sur le halage, dans les rues et les bois redonnais.

A l’arrivée, changement de T-Shirt pour être sec et hop, on s’retrouve à débrieffer autour d’une bière (ou d’un kir…) à la buvette sur le petit parking des Halles de Redon en centre ville ! Pas mal non ?

Il est aussi possible de le faire en vélo ou en mode Run&Bike !

N’hésitez surtout pas à nous rejoindre !

tikentrail56@gmail.com +33 6 64 10 99 80

