Teich’Art 2024 Salle publique Le Teich Gironde

Rendez-vous à la salle publique pour l’exposition d’artistes teichois. Cet évènement a pour but de présenter sous différentes formes l’artisanat d’Art issu de professionnels installés au Teich et de soutenir la création d’amateurs.

du 27 avril au 5 mai 2023.

Samedi 27 avril, dimanche 28, mercredi 1er mai, dimanche 5 mai 10h-19h.

samedi 4 mai 10h-21h. Démonstration de graff à 14h30. Animation chant et danse à 18h30.

Les autres jours 10h-12h30/14h-19h

Entrée gratuite

Tout public. .

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Salle publique 3 rue Claude Laymand

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

