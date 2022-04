Teich’Art 2022 Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich Gironde 2ème édition de Teich’Art, le rendez-vous artistique qui réunit professionnels et amateurs au sein d’une même exposition. Créative, artistique, fédératrice, cette rencontre permet le mélange des genres et des matières. Sur le thème de la fraternité, chaque artiste proposera une œuvre. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Nocturne le samedi 30 avril jusqu’à 21 h.

+33 6 12 64 28 19

