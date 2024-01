Teezo Touchdown La Bellevilloise Paris, lundi 25 mars 2024.

Le lundi 25 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Préventes : 23 EUR

Nous sommes heureux d’accueillir, Teezo Touchdown en concert à La Bellevilloise le 25 mars 2024 !

Style musical unique et esprit ultra créatif, le moins que l’on puisse dire c’est que Teezo Touchdown a toujours baigné dans la musique. Son père, DJ, l’a élevé aux sons de Judas Priest, Prince, Kraftwerk ou encore Marvin Gaye. De quoi suivre les traces de son paternel en commençant par mixer, mais aussi en développant son intérêt pour le rap.

Lycéen, le jeune Texan se fait connaitre par les rappeurs de ville natale en postant ses créations sur Youtube. Petit à petit, il se fait un nom : de Teezo Suave il devient Teezo Touchdown et en 2022, il se retrouve en 1ère partie de la tournée américaine de Tyler, The Creator, en compagnie de Vince Staples et Kali Uchis. Il sort également Handyman, un titre en collaboration avec Kenny Beats.

Une trajectoire et une ascension fulgurantes… En 2023, tout s’accélère pour lui : après avoir contribué au titre Modern Jam présent sur Utopia, le 4e album de Travis Scott, il sort enfin How Do You Sleep At Night ?, son tout premier effort. Avec force, énergie et charisme, les titres de cet opus font mouche avec des feats signés Janelle Monáe, Fousheé ou encore Isaiah Rusk. Et ce n’est pas Drake qui niera le talent de Teezo puisqu’ils s’associent sur Amen et 7969 Santa, deux titres du 8e et dernier album du Canadien.

Tout semble sourire à Teezo et quelque chose nous dire que vous n’avez pas fini d’entendre parler de lui !

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.fnacspectacles.com/artist/teezo-touchdown/?sv1=affiliate&sv_campaign_id=634278&awc=12494_1702551413_8b580a98d15bd3cac9a64b6406509cae&utm_source=Awin&utm_campaign=634278&utm_medium=affiliate

Teezo Touchdown