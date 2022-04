TeeTwo Blum, 16 avril 2022, Marseille.

TeeTwo

Blum, le samedi 16 avril à 21:00

Samedi soir au BLUM ! Sur les vibes Soul, Hip Hop, Disco, House, venez mettre le feu sur le dancefloor avec DJ TeeTwo à partir de 21h – Event Gratuit ———- TeeTwo considéré pour ses performances de Dj à Oslo et Houston où il est resté en résidence quelques années, il passe du côté de la production, et co-fonde à Los Angeles le Label « Salon Phonics » sur lequel on trouve des artistes comme : Mr.V, Esme, ChocoGinger… Voyage initiatique commencé il y a quelques années en co-fondant le groupe « Ghost Of Christmas » signé sur le label du légendaire Laurent Garnier, assumant son émancipation, ils forment avec ChocoGinger le duo Prophetic Soul et réussi à faire le pont entre Californie et sud de la France pour façonner une musique affranchie d’influences, creusant le sillon d’une future Soul inédite et excitante ! ———- Programmation par Selecter The Punisher INFOS PRATIQUES : – à boire et à manger: [https://www.blumcanebiere.com/menu-blum](https://www.blumcanebiere.com/menu-blum) – Parking à proximité (Gambetta) – Transport en commun : M1, T2 (Réformés Canebière) & M2, T2 (Noailles)

Entrée libre

♫DJ SET Soul, Hip Hop, Disco, House♫

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T21:00:00 2022-04-16T02:00:00