Le séjour est encadré par un professionnel diplômé et reconnu par la DRJSCS, en partenariat avec la Communauté de Communes Randon Margeride. Le second accompagnant est Yann Boutavin salarié de la Communauté de Communes Randon Margeride. Le séjour se déroule au Malzieu-Ville (48140) avec camping sous tente. Il a comme objectifs principaux, s’approprier de façon bienveillante l’environnement qui nous entoure, valoriser l’autonomie et la vie de groupe, le dépassement de soi. Il a aussi pour objectif le dépaysement de lieux proches pas forcément connus des jeunes (gorges de la Truyère, mont Mouchet, viaduc de Garabit,…). Le camp se fera au camping du Malzieu-Ville géré par Lozère Evasion et les déplacements se feront en VTT. Le lundi après-midi, une sortie en via ferrata encadré par un guide diplômé permettra aux jeunes de se rencontrer et de créer une dynamique de groupe. dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. ALSH de Rieutort 48700 rieutort de randon Monts-de-Randon Rieutort-de-Randon Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T08:30:00 2021-07-26T17:00:00;2021-07-27T08:00:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T08:00:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-29T08:00:00 2021-07-29T17:00:00

