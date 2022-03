Teenage Week Vacances de Printemps Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-04-19 – 2022-04-23

Marmande Lot-et-Garonne EUR 70 70 Les inscriptions sont ouvertes pour la Teenage Week du printemps !

Ouvert pour les ados entre 11 et 17 ans, ce stage d’une semaine permet d’expérimenter le jeu en groupe et de se produire sur la scène du BIJ TEMPO Jeunes.

Le stage aura lieu du 19 au 23 avril. Il s'achèvera par un concert final à l'Espace jeune de Marmande.
+33 7 66 78 09 50

Ouvert pour les ados entre 11 et 17 ans, ce stage d’une semaine permet d’expérimenter le jeu en groupe et de se produire sur la scène du BIJ TEMPO Jeunes.

Rockschool Marmande

Terrasse des Capucins Espace Jeune Marmande

