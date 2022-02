Teenage Week Marmande, 14 février 2022, Marmande.

2022-02-14 – 2022-02-18 Terrasse des Capucins BIJ Tempo Jeune

Marmande Lot-et-Garonne

Au programme :

Qui dit vacances de février, dit aussi nouvelle Teenage Week à la Rock School Marmande !

– Petit rappel : la Teenage Week offre l’opportunité à des adolescents de 11 à 17 ans de partager une semaine de stage de jeu en groupe et de conclure par un concert au BIJ TEMPO Jeunes.

– La Teenage Week de février se déroulera du 14 au 18 et les inscriptions sont maintenant ouvertes !

– S’inscrire : http://www.rockschool-marmande.com/

– Plus d’infos : http://www.rockschool-marmande.com/

– Instruments proposés : guitare, chant, basse, clavier, batterie.

+33 7 66 78 09 50

