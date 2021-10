Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Teenage Week Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Teenage Week Marmande, 2 novembre 2021, Marmande. Teenage Week Terrasse des Capucins BIJ Tempo Jeune Marmande

2021-11-02 – 2021-11-06

Marmande Lot-et-Garonne Au programme : une semaine de stage de jeu en groupe dédiée au 11-17 ans qui se terminera par un concert de restitution au BIJ TEMPO Jeunes le 6 novembre.

Instruments proposés : guitare, chant, basse, clavier, batterie.

+33 7 66 78 09 50

Rock School Marmande

Terrasse des Capucins BIJ Tempo Jeune Marmande

