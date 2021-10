TEENAGE MENOPAUSE 10 ANS ! Petit Bain, 20 novembre 2021, Paris.

Fondé il y a maintenant 10 ans dans l’urgence des caves de Belleville, Teenage Menopause Records propose une lecture des paysages des musiques rugueuses avec pour précepte de faire se coucher tard les soigneux et de soigner les couche-tards.

Brouillant les pistes, faisant s’entrechoquer les réseaux parallèles hors de tous chemins balisés, les sorties se suivent mais ne se ressemblent décidément pas, suivant les lignes du grand Mikado des musiques marginales

Et comme si nous manquions d’occasion, quelle aubaine que ces dix années pour célébrer avec vous, acteur.ices, supporterz de tous poils et publics de tous horizons, l’urgence toujours présente des ces Ten Years of Afters.

JESSICA 93 :

Autant vous le dire tout de suite : Guilty Species, ne laissera tomber personne. Ce quatrième album voit Jessica93 entamer la phase la plus intéressante de son parcours à ce jour : ardente, limpide, délestée de toute digression et portée par des compositions aux mélodies toxiques et à la grâce féroce.

MOVIE STAR JUNKIES :

C’est incroyable à quel point ce groupe a un son spécial et unique qui fait écho à celui de Birthday Party, ainsi qu’au freejazz, au marin EXOTICA orienté LSD, au punk et au psychédélisme moderne.

RIO :

Obscur et lumineux, naïf et grave, Rio mixe les contraires. Duo avec Maxime au chant (Pilori Prod) et Lio aux machines (Le Prince Harry, Komplikations…), Rio déploie un paysage sonore inquiétant comme la brume et envoûtant comme le chant des sirènes.

VENTRE DE BICHE :

Les chansons sont simples mais mélodiques, les paroles sont en français et naviguent dans une zone floue entre le premier et le millième degré. Maintenant ça se passe ailleurs en France, plusieurs types de synthés ont été martyrisés, la formule a un peu muté en s’agrégeant des bouts de tout ce qui passe, mais la vie est toujours un long fleuve de merde.

TECHNO THRILLER :

Compelling murky synthpunk and industrial machinery colliding in fervor and howls. ‘Enfant de Sodome’ feels as muscular and drenched as one could expect from their thrilling live performances. Free falling tumultuous bass lines lacerated by ominous muffled barking and groans.

ELZO & LOVE PILLS Djset

