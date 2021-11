TEENAGE MENOPAUSE 10 ANS ! Petit Bain, 20 novembre 2021, Paris.

TEENAGE MENOPAUSE 10 ANS !

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Petit Bain

Let’s celebrate ! Fondé il y a maintenant 10 ans dans l’urgence des caves de Belleville, Teenage Menopause Records propose une lecture des paysages des musiques rugueuses avec pour précepte de faire se coucher tard les soigneux et de soigner les couche-tards. Brouillant les pistes, faisant s’entrechoquer les réseaux parallèles hors de tous chemins balisés, les sorties se suivent mais ne se ressemblent décidément pas, suivant les lignes du grand Mikado des musiques marginales Et comme si nous manquions d’occasion, quelle aubaine que ces dix années pour célébrer avec vous, acteur.ices, supporterz de tous poils et publics de tous horizons, l’urgence toujours présente des ces Ten Years of Afters. ▂ JESSICA93 : L’histoire est commune entre TMR et Jessica93. Le coup de foudre à la mythique Miroiterie a enfanté de 4 albums. Quel parcours pour ce grand sentimental ! Après quelques mois plus discret, il revient pour sécher le Petit Bain de ses longues balades abrasives, mais définitivement tubesques ! ? à écouter : [https://www.youtube.com/watch?v=A571WEAaYOQ](https://www.youtube.com/watch?v=A571WEAaYOQ) ▂ MOVIE STAR JUNKIES : C’est incroyable à quel point ce groupe a un son spécial et unique qui fait écho à celui de Birthday Party, ainsi qu’au freejazz, au marin exxxotica orienté LSD, au punk et au psychédélisme moderne. ? à écouter : [https://www.youtube.com/channel/UCmtsSjUYoiNAH5p6aicbPpg](https://www.youtube.com/channel/UCmtsSjUYoiNAH5p6aicbPpg) ▂ RIO : Obscur et lumineux, naïf et grave, Rio mixe les contraires. D uo avec Maxime au chant (Pilori Prod) et Lio aux machines (Le Prince Harry, Komplikations…), Rio déploie un paysage sonore inquiétant comme la brume et envoûtant comme le chant des sirènes. C’est un plaisir de dévoiler les nouveaux venus de la famille TMR ! ▂ VENTRE DE BICHE : Révisez les paroles, Meilleur Karaoké Flingué des 2020’s, Ventre De Biche c’est le feu ! D’autant que la vie est toujours un long fleuve de merde, et que c’est pas près de changer ! ? à écouter : [https://teenagemenopause.bandcamp.com/album/iii](https://teenagemenopause.bandcamp.com/album/iii) ▂ NZE NZE : Hybridation entre les univers des alchimistes UVB76 et du grand manitou Sacred Lodge : Nze Nze c’est ici la mythologie des récits guerriers Fangs (Afrique Centrale), là les codes de la musique industrielle, du dub et du post-punk, au centre : un cyber-voodoo délirant et entêtant. ▂ ELZO & LOVE PILLS Djset Les deux trublions de Bruxelles savent faire danser. Longtemps … Très longtemps ! Trop chaud de leur selecta surexxx pour terminer ou afterminer ! !

Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T22:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T00:00:00 2021-11-21T06:00:00