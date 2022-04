TEENAGE MENOPAUSE 10 ANS: Holiday Inn / RIO / Delacave / Dark Mimosa & Froos TMR djs L’Embobineuse, 5 avril 2022, Marseille.

Le label punk et électronique parisien fête ses 10 années d’existence stakhanoviste. [https://teenagemenopause.bandcamp.com/](https://teenagemenopause.bandcamp.com/) – Holiday Inn [IT, minimal synth punk] On attend la bave aux lèvres la noirceur magnétique d’Holiday Inn, duo synthétique noyé dans la disto. Une voix nasillarde à la Jimmy Smack et des boîtes à rythme sournoises et répétitives : les Romains, sortis chez Maple Death et membres actifs d’Aktion, Trans Upper Egypt ou Metro Crowd, sont connus pour des performances scéniques totales entre hypnose et déglingue, avec en moyenne 1,5 notes de synthé par morceau. [https://holidayinn.bandcamp.com/album/torbido](https://holidayinn.bandcamp.com/album/torbido) – RIO [FR/BE, synth pop] Dernière sortie Teenage Menopause par le duo franco-belge à la synth pop plastifiée et enrobée de reverb. Chansons semi-dissonantes mais aguicheuses, ambiance les ch’tis à Mykonos sous acide. [https://rio-alkyonides.bandcamp.com/album/alkyonides](https://rio-alkyonides.bandcamp.com/album/alkyonides) – Delacave [FR, tumulus. wav] Piliers des souterrains hexagonaux (GTA de l’Est), également habitué/es du label puisque N°28 du catalogue, joueront leurs meilleurs hits, tendus comme un arc électrique entre la terre battue détrempée et le compteur Linky. [https://teenagemenopause.bandcamp.com/…/window-has-no](https://teenagemenopause.bandcamp.com/…/window-has-no)… – DJs Froos TMR & Dark Mimosa Le tout avec au tournedisque Froos TMR, locomotive du label, et DJ Dark Mimosa, agente double deck cassette : doucement on n’est que mardi. 21H. 7€ + 2€ adh. prévenance : [https://www.helloasso.com/associations/l-embobineuse/evenements/teenage-menopause-10-ans-holiday-inn-rio-delacave-djs](https://www.helloasso.com/associations/l-embobineuse/evenements/teenage-menopause-10-ans-holiday-inn-rio-delacave-djs) [www.lembobineuse.biz](http://www.lembobineuse.biz)

7€ + 2€ d’adhésion

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-04-05T21:00:00 2022-04-05T02:00:00