TEEJAY Canal 93 Bobigny, samedi 20 avril 2024.

Préparez-vous pour une soirée musicale sur THE THEAN KUDIKA TOUR !Teejay, notre YoungAsuran et sensationnelle icône tamoule indépendante s’apprête à enflammer Paris avec son concert électrisant. Préparez-vous à être emporté par sa présence scénique dynamique mêlant rythmes pulsés et mélodies soul !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 19:00

Canal 93 63, AVENUE JEAN JAURÈS 93000 Bobigny 93