Campus Région du Numérique, le samedi 23 octobre à 14:30

Les algorithmes au quotidien —————————- Le cheminement réalisé par une intelligence artificielle pour réaliser une tâche est très similaire à celui de l’être humain. Influencer un algorithme pour lui faire changer d’objectif est tout aussi simple que d’influencer l’Homme dans ses actions quotidiennes. Nous vous invitons à découvrir les recherches de 6 intervenants (psychologue, macro-stratégiste, chercheur en intelligence artificielle dans le monde médical, préparatrice mentale d’athlète de haut niveau…), axés sur la peur de perdre le contrôle. Après les interventions, vous aurez la possibilité d’échanger avec les intervenants autour d’une collation. Réservez vos places, 10 € avec le code promo “DECOUVRIR”.

TEDxYnovLyon réalise sa 2ème conférence TEDx le 23 octobre 2021 à 14 h 30 à Lyon et en live YouTube Campus Région du Numérique 78 route de Paris, 69260 Charbonnières-les-Bains

2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T18:00:00

