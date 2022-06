TEDxNantes Théâtre Graslin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

TEDxNantes Théâtre Graslin, 2 juillet 2022, Nantes. 2022-07-02

Horaire : 18:00 21:30

Gratuit : non Catégorie 1 – 55 EUR – Place située dans le parterre, 1er balcon ou place centrale 2ème balconCatégorie 2 – 40 EUR – Place latérale dans le 1er ou le 2ème balcon ou place centrale dans le 3ème balconCatégorie 3 – 20 EUR Pour chaque catégorie, le placement en salle se fait selon l’ordre d’arrivée des spectateurs. Billetterie : https://tedxnantes.com/billetterie-2022/ Tout public Le monde, à peine sorti d’une longue période éprouvante de confinements et de distanciations, se creuse à nouveau d’agitations extrêmes dont les vagues heurtent tous les continents. Il ne trouve pas son équilibre. Mais nous tous, à titre individuel, pouvons, voulons, devons le rechercher. Ces multiples crises extérieures auxquelles nous sommes tous confrontés nous amènent à continuellement nous repositionner pour retrouver notre propre équilibre intérieur, trouver nos assises, nos repères, nos attaches et avancer néanmoins. Comment trouver un équilibre individuel et collectif dans un monde en changement, en bouleversement ? Cette quête de l’harmonie est un perpétuel recommencement et nous nous adaptons en permanence pour toucher du doigt notre équilibre, nos équilibres. TEDxNantes vous emmène ainsi à la découverte de ceux qui déjouent des déséquilibres pour en faire une force à part entière. Venez participer à une aventure humaine et rejoignez-nous le 2 juillet 2022 au Théâtre Graslin Angers Nantes Opéra ! Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000 TEDxNantes

