TEDxLaBaule Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, samedi 6 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T17:00:00+02:00 – 2024-04-06T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T17:00:00+02:00 – 2024-04-06T20:30:00+02:00

Votre TEDxLaBaule revient au Palais des congrès et des festivals pour une nouvelle édition, plus vivifiante que jamais ! Au programme pas moins de 10 talks, des prises de parole détonantes proposées par des orateurs qui ont tous une expérience de vie à vous raconter. Chefs d’entreprises,

écrivains, scientifiques, artistes, sportifs, acteurs de la vie associative… ils viennent vous partager leur passion et leur engagement.

En savoir plus sur le principe d’une conférence TED : en 18 minutes maximum, au cours d’un talk, chaque orateur livre sur scène son regard, ses connaissances autour d’un thème commun.

Venez nombreux écouter, vous inspirer et vous nourrir d’idées lors de cette 5ème édition qui portera sur le thème « turbulences ».

Votre billet pour l’événement vous donne accès à un cocktail de clôture.

Production : L’association Partage de Connaissances

Thème : Turbulences

Tarif individuel : 45€

Tarif réduit* : 20€

Tarif groupe (à partir de 6 personnes) : 36€

Durée : 3h30

En savoir plus sur le site officiel www.tedxlabaule.com

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

