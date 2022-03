TEDX Saclay 2022 La Commanderie – Elancourt Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

TEDX Saclay 2022 La Commanderie – Elancourt, 22 juin 2022, Élancourt. TEDX Saclay 2022

La Commanderie – Elancourt, le mercredi 22 juin à 20:00

**Rencontre – Sciences** Pour cette 7e édition, La Commanderie vous invite à suivre en direct la soirée du TedX Saclay 2022 qui se déroule à EDF Lab (Palaiseau) et l’ensemble des conférences : en 10 minutes, des intervenants (speakers) vont défendre une dernière conviction. Cette année le thème est « Cohérences » et explorera de larges thématiques comme l’urbanisme, l’intelligence artificielle et… de nombreuses surprises.

Gratuit – Sur réservation

Pour cette 7e édition, La Commanderie vous invite à suivre en direct la soirée du TedX Saclay 2022. La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-22T20:00:00 2022-06-22T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu La Commanderie - Elancourt Adresse Route de Dampierre - CD 58, 78990 Elancourt Ville Élancourt lieuville La Commanderie - Elancourt Élancourt Departement Yvelines

La Commanderie - Elancourt Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

TEDX Saclay 2022 La Commanderie – Elancourt 2022-06-22 was last modified: by TEDX Saclay 2022 La Commanderie – Elancourt La Commanderie - Elancourt 22 juin 2022 Élancourt La Commanderie - Elancourt Élancourt

Élancourt Yvelines