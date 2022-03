TEDx La Baule – Immersion Atlantia palais des congrès, 2 avril 2022, La baule.

### **TEDXLABAULE – IMMERSION** Qu’est-ce qu’un TEDx ? C’est un événement annuel de renommée internationale où des penseurs et faiseurs, leaders et remarquables dans leur domaine, sont invités à partager ce sur quoi ils sont le plus passionnés.​ Le principe d’une conférence TED est simple : en 18 minutes maximum, au cours d’une intervention nommée “talk”, chaque orateur partage ses connaissances autour d’un thème commun. Objectif : enthousiasmer, motiver et ouvrir l’esprit du public. « TED » signifie Technology, Entertainment, Design – 3 domaines qui, collectivement, dessinent notre futur. Le troisième TEDxLaBaule invite des orateurs à nous faire partager leur passion, leurs découvertes et les enjeux, autour du thème de la Mer et les Océans et bien plus encore. Animé par Sandrine Quétier. En présence de : **Titouan Lamazou, Loïck Peyron, Jean-Louis Etienne, Catherine Chabaud..**. Douze orateurs, navigateurs, chercheurs, médecins, écrivains, chefs d’entreprises, scientifiques… vont se partager la scène d’Atlantia. Votre place vous offre l’accès à : * L’intégralité des conférences de 15h à 20h, rythmées par quelques pauses gourmandes * Le cocktail de clotûre Pour plus d’informations : [www.tedxlabaule.com](http://www.tedxlabaule.com) **INFORMATIONS IMPORTANTES Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date. Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur. Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :** * Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation * Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition * Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium * Sens de circulation et parcours de visite fléché * Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

