TEDx La Baule – « Existence » PALAIS DES CONGRÈS – ATLANTIA, 13 mai 2023, LA BAULE ESCOUBLAC.

TEDx La Baule – « Existence » PALAIS DES CONGRÈS – ATLANTIA. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 17:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 45.0 à 45.0 euros.

Partage de connaissances présente : cet évènement. TEDx La Baule « Existence » Samedi 13 mai 2023 17h à 21h Le 4ème TEDx La Baule invite le samedi 13 mai 2023 des esprits libres qui sortent des sentiers battus. Qu’ils soient écrivains, chercheurs, jouranlistes, chef d’entreprises,scientifiques… ils vont nous faire partager leurs expériences, parcours de vie et réflexions. De 17h à 21h suivi d’un cocktail lounge Les speakers et artistes : Jean Plantu: Jean Plantureux, dit Plantu, est un dessinateur de presse, caricaturiste et artiste français. Il a une renommée internationale et est défenseur de la liberté d’expression. Bruno Solo :connu pour sa carrière d’acteur et d’humoriste est aussi Passionné d’Histoire. Il publie en 2021, Les Visiteurs d’histoire, une approche documentée, humoristique et non conformiste de l’Histoire de France Olivier Bourdeaut : est un écrivain français, né à Nantes ! Il est notamment connu pour son premier roman primé “En attendant Bojangles” paru en 2016. Ashley Taeïb : a grandi à Ibiza avant de vivre en Turquie et au Brésil, notamment. Son parcours de vie, lui inspire son incroyable projet professionnel, au service des autres. Jean-Christophe Rufin: est un médecin, écrivain et diplomate français. Il a été élu en 2008 à l’Académie française, dont il devient alors le plus jeune membre. Claire Oppert est une violoncelliste, musicothérapeute et auteure française. Elle a notamment écrit “Le pansement Schubert”. Jonathan Noble : CEO de Swello, Jonathan porte ce projet depuis l’âge de 15 ans ! Ses sujets de prédilection : la créativité et l’entrepreneuriat… et les réseaux sociaux. Eric Julien : Géographe, consultant en entreprise et auteur de nombreux ouvrages, il est également le fondateur de l’association Tchendukua – Ici et Ailleurs (1997-Aujourd’hui). Richard Werly : est un journaliste franco-suisse. Il est le co-fondateur de la collection « L’âme des peuples » et a été décoré chevalier des Arts et des Lettres en 2022. Victoria Guillomon :Animatrice du podcast Nouvel Œil | Auteure « Ce qu’on n’apprend pas à l’école » | Conférencière | Engagée pour un monde plus sobre. Juliette Guerrault: Formatrice en communication interpersonnelle et architecte des conférences, Juliette s’intérese tout particulièrement aux scripts sociaux et à la condition de la femme. Un tarif exonéré est prévu pour les jeunes de moins de 18 ans. Les billets seront à retirer au guichet.N° Téléphone accès PMR 02.40.11.51.51

Votre billet est ici

PALAIS DES CONGRÈS – ATLANTIA LA BAULE ESCOUBLAC 119, AV DELATTRE TASSIGNY Loire-Atlantique

Partage de connaissances présente : cet évènement.

TEDx La Baule « Existence »

Samedi 13 mai 2023

17h à 21h

Le 4ème TEDx La Baule invite le samedi 13 mai 2023 des esprits libres qui sortent des sentiers battus. Qu’ils soient écrivains, chercheurs, jouranlistes, chef d’entreprises,scientifiques… ils vont nous faire partager leurs expériences, parcours de vie et réflexions.

De 17h à 21h suivi d’un cocktail lounge

Les speakers et artistes :

Jean Plantu: Jean Plantureux, dit Plantu, est un dessinateur de presse, caricaturiste et artiste français. Il a une renommée internationale et est défenseur de la liberté d’expression.

Bruno Solo :connu pour sa carrière d’acteur et d’humoriste est aussi Passionné d’Histoire. Il publie en 2021, Les Visiteurs d’histoire, une approche documentée, humoristique et non conformiste de l’Histoire de France

Olivier Bourdeaut : est un écrivain français, né à Nantes ! Il est notamment connu pour son premier roman primé “En attendant Bojangles” paru en 2016.

Ashley Taeïb : a grandi à Ibiza avant de vivre en Turquie et au Brésil, notamment. Son parcours de vie, lui inspire son incroyable projet professionnel, au service des autres.

Jean-Christophe Rufin: est un médecin, écrivain et diplomate français. Il a été élu en 2008 à l’Académie française, dont il devient alors le plus jeune membre.

Claire Oppert est une violoncelliste, musicothérapeute et auteure française. Elle a notamment écrit “Le pansement Schubert”.

Jonathan Noble : CEO de Swello, Jonathan porte ce projet depuis l’âge de 15 ans ! Ses sujets de prédilection : la créativité et l’entrepreneuriat… et les réseaux sociaux.

Eric Julien : Géographe, consultant en entreprise et auteur de nombreux ouvrages, il est également le fondateur de l’association Tchendukua – Ici et Ailleurs (1997-Aujourd’hui).

Richard Werly : est un journaliste franco-suisse. Il est le co-fondateur de la collection « L’âme des peuples » et a été décoré chevalier des Arts et des Lettres en 2022.

Victoria Guillomon :Animatrice du podcast Nouvel Œil | Auteure « Ce qu’on n’apprend pas à l’école » | Conférencière | Engagée pour un monde plus sobre.

Juliette Guerrault: Formatrice en communication interpersonnelle et architecte des conférences, Juliette s’intérese tout particulièrement aux scripts sociaux et à la condition de la femme.

Un tarif exonéré est prévu pour les jeunes de moins de 18 ans. Les billets seront à retirer au guichet.

N° Téléphone accès PMR 02.40.11.51.51

.45.0 EUR45.0.

Votre billet est ici