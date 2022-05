TEDx Issy : “Restart ou reset, tout est lié” Tour Sequana, 13 juin 2022, .

Tour Sequana, le lundi 13 juin à 18:00

Les conférences TEDx Issy-les-Moulineaux, créées en 2014 et inspirées des conférences TED internationales, ont pour ambition d’être des « propagateurs d’idées ». Les conférences TED (Technology, Entertainment and Design) sont une série de conférences organisées au niveau international par la fondation à but non lucratif nord-américaine The Sapling foundation. Elles ont pour but de mettre en avant « des idées qui valent la peine d’être diffusées » (en anglais : « ideas worth spreading »). Les exposés, généralement brefs (une quinzaine de minutes maximum), couvrent un large éventail de sujets, tels que les sciences, les arts, la politique, les problématiques mondiales, l’architecture, la musique et plusieurs autres sphères de compétences. Les intervenants eux-mêmes exercent dans une grande variété de disciplines. ### **Des orateurs de haut niveau** Au cours des différentes éditions du TEDx Issy-les-Moulineaux, grands noms et anonymes sont venus partager leur vision du monde avec le public. Pour n’en citer que quelques-uns, Michel Goya, historien et ancien colonel des Troupes de marine, Jacques Attali, professeur, écrivain et conseiller spécial auprès du Président de la République de 1981 à 1991, Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique, Gaspard Koening, président du groupe de réflexion Generation Libre, Jean Staune, fondateur de l’Université interdisciplinaire de Paris, ont participé aux TEDx Issy-les-Moulineaux. ### **“Restart ou reset, tout est lié”** Lundi 13 juin, la 6e édition portera sur le thème “Restart ou reset, tout est lié”. Après deux années de pandémie et plusieurs mois de crise internationale, qui ont chamboulé nos usages, la grande question sera de comprendre dans quel monde nous redémarrons nos activités. Organisé par le think tank Innocherche, avec le soutien de la ville d’Issy-les-Moulineaux, l’édition 2022 aura lieu au sein de la Tour Sequana, siège d’AccorHotels lundi 13 juin 2022, de 18h00 à 21h00. TEDx Issy est l’un des évènements organisés dans le cadre de [#VivaIssy](https://www.issy.com/actualites/vivaissy), “le p’tit Festival des audaces numériques”, organisé par la ville d’Issy-les-Moulineaux à l’occasion de la tenue, du 15 au 18 juin, de Viva Technology.

#VivaIssy : après deux ans d’absence pour cause de Covid, le TEDx Issy-les-Moulineaux sera de retour pour une 6ème édition, lundi 13 juin prochain au centre de conférences de la Tour Sequana.

Tour Sequana 82 rue Henry Farman, Issy-les-Moulineaux Quartier de Javel Paris



