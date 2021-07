Teddy Bears Picnic Louhans, 12 septembre 2021, Louhans.

Teddy Bears Picnic 2021-09-12 11:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 Musée de l’Ours 452A Rue des Écoles

Louhans Saône-et-Loire Louhans

12 EUR Journée champêtre dans un décor d’ours en peluche. Vous pourrez partager un repas gourmand aux saveurs de la Bresse servi sur table. Vous pouvez aussi venir avec votre pique-nique.

Sur place, vous profiterez de la journée pour découvrir un marché artisanal des savoir-faire de la Bresse Bourguignonne, pour visiter gratuitement le Musée de l’Ours, de voir une exposition « Hors les mOurs », de rencontrer Petite et Grande Ourse sous le Planétarium et participer au Flash Dance avec un ours en peluche… Les enfants pourront aussi profiter d’animations « dessins, puzzles, histoires contées, ateliers créatifs, promenade dans les bambous au milieu des pandas… ».

Renseignements au 06 19 03 13 97

Réservation repas au 06 19 03 13 97 jusqu’au vendredi 10 septembre avant 12 h (préparé par un professionnel et servi à table)

Au Menu : entrée / poulet de Bresse accompagné de sa garniture / fromage / dessert au prix de 12 €/adulte et 10 €/enfants moins de 10 ans.

Buvette sur place tenue par une association locale.

Nous vous attendons nombreux pour cette 2ème édition d’un « TEDDY BEARS PICNIC » qui sera aussi FANTASTIC et pour être inoubliable le petit « + » c’est de venir accompagné de votre ours en peluche. Il sera aussi bien accueilli que vous.

+33 6 19 03 13 97

Journée champêtre dans un décor d’ours en peluche. Vous pourrez partager un repas gourmand aux saveurs de la Bresse servi sur table. Vous pouvez aussi venir avec votre pique-nique.

Sur place, vous profiterez de la journée pour découvrir un marché artisanal des savoir-faire de la Bresse Bourguignonne, pour visiter gratuitement le Musée de l’Ours, de voir une exposition « Hors les mOurs », de rencontrer Petite et Grande Ourse sous le Planétarium et participer au Flash Dance avec un ours en peluche… Les enfants pourront aussi profiter d’animations « dessins, puzzles, histoires contées, ateliers créatifs, promenade dans les bambous au milieu des pandas… ».

Renseignements au 06 19 03 13 97

Réservation repas au 06 19 03 13 97 jusqu’au vendredi 10 septembre avant 12 h (préparé par un professionnel et servi à table)

Au Menu : entrée / poulet de Bresse accompagné de sa garniture / fromage / dessert au prix de 12 €/adulte et 10 €/enfants moins de 10 ans.

Buvette sur place tenue par une association locale.

Nous vous attendons nombreux pour cette 2ème édition d’un « TEDDY BEARS PICNIC » qui sera aussi FANTASTIC et pour être inoubliable le petit « + » c’est de venir accompagné de votre ours en peluche. Il sera aussi bien accueilli que vous.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par