Tedax Max – Jarod Le Point Ephémère Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Tedax Max – Jarod Le Point Ephémère, 20 mai 2023, Paris. Le samedi 20 mai 2023

de 16h00 à 03h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. gratuit

Le 20 Mai, il y en aura pour le ventre et les oreilles ! Les Sandwichs de Mehdi, c’est l’aventure d’une reconversion. 2 ans pour constituer une équipe solide… 2 ans pour trouver le lieu idéal… 2 ans pour préparer un retour explosif ! SOIRÉE DE LANCEMENT LE 20 MAI – ENTRÉE GRATUITE AU PROGRAMME : CONCERT TEDAX MAX – JAROD Tedax Max :



Humble et affamé au front comme au casse-pipe ! Après des apparitions remarquées sur Grünt ou COLORS, son projet Hors d’oeuvre qui nous a régalé… Qu’elle sera la suite pour 2023 ?

Rendez-vous le 20 Mai pour le voir sur scène. JAROD :

Ses supporters le savent, le Point Éphémère est une salle importante dans la carrière de Jarod ! Une occasion unique de le voir cracher du feu sur scène. Flow, phases, débit, mélo, le Caméléon maîtrise son art… Le 20 Mai, il faudra être là ! Première partie : Liouba – Énaé. Cypher : Hearo Hth – Yovo – 2L – Danco – Jack Z

aux Platines : DJ Kimeld DJ SET : MINUIT – 03.00 / Amapiano – Afrobeat. Pour mettre le feu à la fin de soirée, on fait confiance à la famille ! Watsmyname et Gameboï Mb vont faire monter la température dans le club ! Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m) Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m) Vélib -> Quai de Valmy (123.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.facebook.com/events/6211467615606361/ https://facebook.com/sandwichdebatard https://facebook.com/sandwichdebatard https://www.facebook.com/events/6211467615606361/

Tedax Max

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Point Ephémère Adresse 200 Quai de Valmy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Point Ephémère Paris

Le Point Ephémère Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tedax Max – Jarod Le Point Ephémère 2023-05-20 was last modified: by Tedax Max – Jarod Le Point Ephémère Le Point Ephémère 20 mai 2023 Le Point Ephémère Paris Paris

Paris Paris