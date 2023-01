TECLAO Mauguio, 4 février 2023, Mauguio OT MAUGUIO-CARNON Mauguio.

EUR 5 «Teclado» signifie clavier en espagnol. Dans le sud on le prononcerait Teclao… Un dialogue entre piano et guitare pour accompagner des aires de boléro et copla avec la profondeur de la voix du flamenco et des touches lyriques.

En mêlant diverses sources d’inspirations (flamenco, musiques sud-américaines, afrocubaines, etc…), en croisant références populaires et savantes, traditions et modernités, sons acoustiques et électroniques, l’ensemble TECLAO exprime son amour de la musique vivante, tout à la fois ancrée et exigeante.

Samedi 4 février à 18h

Salle Rosa Parks à Carnon

Tout public dès 8 ans

Tarif : 5€

Durée : 1h

RENSEIGNEMENTS : SERVICE CULTURE, TRADITIONS ET PATRIMOINE

Tél : 04 67 29 65 35

E-mail : culture@mauguio-carnon.com

Retrouvez toute la programmation de la salle Rosa Parks ici : https://mauguio-carnon.com/ma-ville/mauguio-carnon/le-kiosque/850-programme-rosa-parks-2022

Un concert à vivre en famille à la salle Rosa Parks !

