TECHNOVÉLO PARADE La REcyclerie, 17 avril 2022, Paris.

Salut la compagnie ! D’abord, on tenait à vous dire que vous nous avez manqué, que nous sommes heureux·ses de vous retrouver, et vous dire que ces retrouvailles feront une nouvelle fois bouger les rues parisiennes par des projets techno toujours plus inclusifs et festifs. Ensuite, et surtout, on tenait à vous annoncer que pour le retour du soleil et du printemps, on vous a concocté un voyage tout particulier. Le 17 avril, on revient, on fait lien, et on monte une vélotechno qui s’engage et qui bouge !Pour ce week-end de Pâques, on vous propose de vous retrouver accompagnés de vos +1 de 7 à 77 ans pour un parcours rempli d’Easter Eggs bien techno.Mis en branle par les soundsystems de nos chars 100 % vélo, le parcours s’ouvrira au départ de la REcyclerie, puis fera escale au Pavillon des Canaux, avant de faire son closing en feu d’artifice à la Cité Fertile.

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 avril 2022

de 16h00 à 19h00

gratuit

Salut la compagnie !

D’abord, on tenait à vous dire que vous nous avez manqué, que nous sommes heureux·ses de vous retrouver, et vous dire que ces retrouvailles feront une nouvelle fois bouger les rues parisiennes par des projets techno toujours plus inclusifs et festifs.

Ensuite, et surtout, on tenait à vous annoncer que pour le retour du soleil et du printemps, on vous a concocté un voyage tout particulier.

Le 17 avril, on revient, on fait lien, et on monte une vélotechno qui s’engage et qui bouge !Pour ce week-end de Pâques, on vous propose de vous retrouver accompagnés de vos +1 de 7 à 77 ans pour un parcours rempli d’Easter Eggs bien techno.Mis en branle par les soundsystems de nos chars 100 % vélo, le parcours s’ouvrira au départ de la REcyclerie, puis fera escale au Pavillon des Canaux, avant de faire son closing en feu d’artifice à la Cité Fertile.

Salut la compagnie !

D’abord, on tenait à vous dire que vous nous avez manqué, que nous sommes heureux·ses de vous retrouver, et vous dire que ces retrouvailles feront une nouvelle fois bouger les rues parisiennes par des projets techno toujours plus inclusifs et festifs.

Ensuite, et surtout, on tenait à vous annoncer que pour le retour du soleil et du printemps, on vous a concocté un voyage tout particulier.

Le 17 avril, on revient, on fait lien, et on monte une vélotechno qui s’engage et qui bouge !Pour ce week-end de Pâques, on vous propose de vous retrouver accompagnés de vos +1 de 7 à 77 ans pour un parcours rempli d’Easter Eggs bien techno.Mis en branle par les soundsystems de nos chars 100 % vélo, le parcours s’ouvrira au départ de la REcyclerie, puis fera escale au Pavillon des Canaux, avant de faire son closing en feu d’artifice à la Cité Fertile.

LINE UP ET PARCOURS :

Sur la route, nos joueurs de flûte de Hamelin seront :

< < 16h : AU DÉPART DE LA RECYCLERIE > > 83 boulevard Ornano, Paris 18

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.Plus d’infos :

www.larecyclerie.com

-Pierre Le Disque Jockeyhttps://soundcloud.com/pierreledisquejockey -Laetita Castagne

https://soundcloud.com/laetitia-castagne– Poumtica (live)https://soundcloud.com/poumtica

Cet événement fera partie du programme

de la Kermesse de Pâques de la REcyclerie.Plus d’infos :

https://fb.me/e/1aJtgsEQR

< < 17h30-18h15 : EN ESCALE AU PAVILLON DES CANAUX > >

39 Quai de la Loire, Paris 19.-Laetita Castagnehttps://soundcloud.com/laetitia-castagne

Tiers-lieu culturel féministe et inclusif le Pavillon des Canaux est une maison engagée au bord du canal de l’Ourcq où l’on vient travailler au rez-de-chaussée, danser avec les DJs dans la cuisine et refaire le monde 3.0 dans les canapés du salon… Pour un quotidien curieux et lumineux !

Plus d’infos :www.pavillondescanaux.com



< < 19h-21h30 : À L’ARRIVÉE DANS LA CITÉ FERTILE > >

14 Avenue Edouard Vaillant Pantin.

Ancienne gare de marchandises SNCF de Pantin, la Cité Fertile c’est 1 hectare et 4 ans au service de la transition écologique et sociale. Tiers-lieu d’expérimentation, la Cité Fertile veut réunir, inspirer et mobiliser tous les publics autour des enjeux de la ville durable grâce à une programmation et des projets engagés.

Plus d’infos : www.citefertile.comUn Line up d’arrivez mélodique pour bien finir son dimanche de pâques entre amies ou en famille :

-Kainaillehttps://soundcloud.com/secret-defense-djane-Killawariehttps://soundcloud.com/killawari

INFOS IMPORTANTES : SOLIDARITÉ

Comme vous le savez peut-être, nos événements ont pour vocation d’offrir de la musique au plus grand nombre. Pourtant, au fond, nous cherchons toujours à faire un peu plus. C’est pourquoi pour la première fois un chapeau sera mis en place pour soutenir l’association Utopia 56. La totalité des fonds seront versés à cette association qui milite pour l’hébergement d’urgence des personnes en situation précaire et d’isolement.

SECURITE

Une équipe de cyclistes confirmés sera sur le circuit pour notre sécurité tout au long du parcours, un espace en queue de peloton sera ouvert aux plus petit·es, et un pompier bénévole sera également présent en cas de bobos.

SANTÉ

Bien que les lieux d’escale soient des lieux où se restaurer, nous vous conseillons fortement de prendre avec vous de quoi vous hydrater ainsi qu’une collation pour le parcours. n’hésitez pas à prendre vos gourdes .

SITUATION SANITAIRE

Aucune mesure ni masque n’est requis. Toutefois, même si l’événement se passe en plein air, n’hésitez pas à prendre du gel hydro alcoolique, à respecter vos distances et si jamais vous avez été cas contact dans les jours précédant l’événement, à vous abstenir de participer ou à porter un masque.

Nous avons hâte de vous re(ce)voir,

Toute l’équipe Technovélo.

La REcyclerie 83 bd Ornano Paris 75018

Contact : https://fb.me/e/1IX2lSbYs Inscriptions www.helloasso.com/associations/cats-eyes/evenements/technovelo

TECHNOVÉLO PARADE

technoveloparade