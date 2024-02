Technopolice • Namaspamus / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

TECHNOPOLICE (22h30)

(Garage punk – Marseille, FR)

The Dolipranes, La Flingue, Pogy et les Kefars, Les Jolis, Tomy and the Cougars, Calvitie… Vous l’ignoriez peut-être, mais la période fin 2000’s-début 2010’s vit déferler une résonnante vague punk underground sur la scène Marseillaise. Né bien après ce phénomène, Technopolice est animé par la même envie d’en découdre que ses aînés. Son nouvel EP In Your Pocket se révèle digne de cet héritage, avec une attitude cabocharde qui ne trompe pas. Ces quatre garçons chantent les rues de la cité phocéenne et la réalité de leur génération, et ne se retiennent pas d’ajouter des influences indie et pop à l’efficacité de leurs morceaux !

FFO / Si vous aimez : Parquet Courts, Shame, Cage the Elephant

NAMASPAMUS (20h30)

(Rock français – Paris, FR)

Namaspamus, groupe de rock français issu de la scène parisienne, fusionne les genres rock, pop, et psyché, créant des mélodies planantes et des refrains fédérateurs aux textes parfois teintés d’un certain spleen, le tout dans une énergie brute et revancharde.

En 2023, le groupe oriente sa musique vers une dimension plus personnelle et réfléchie. La sortie du single « Tête à l’envers » début 2024 marque la conclusion du projet Cacophonie et annonce la transition vers une nouvelle esthétique, marquant ainsi un renouveau dans l’évolution musicale de Namaspamus.

Leur nouveau single « Ma vie n’est pas un film » sortira le 15 Mars 2024.

FFO / Si vous aimez : Cage The Elephant

Vendredi 1 Mars 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

