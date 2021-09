Marseille Leda Atomica Musique Bouches-du-Rhône, Marseille TechnoPolice Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

WA7 – Concert : TECHNOPOLICE Technopolice (Punk Rock) Marseille Nouveau projet Marseillais à peine sorti de son emballage, Technopolice c’est 4 gars qui ont digéré le punk en y incorporant la douceur de leur jeune age, il y en aura pour tout le monde !! [https://www.facebook.com/technopoliceband/](https://www.facebook.com/technopoliceband/) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com) ♫♫♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-10-09T19:00:00 2021-10-09T21:00:00

