Technopolice + From Beyond + Glitch La salle gueule, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Marseille.

La salle gueule, le vendredi 2 juillet à 20:00

TECHNOPOLICE Nouveau projet Marseillais à peine sorti de son emballage, Technopolice c’est 4 gars qui ont digéré le punk en y incorporant la douceur de leur jeune age, il y en aura pour tout le monde FROM BEYOND Un clermontois, un breton et une marseillaise dans un local, un lourd passif new-wave punk et garage >> il en sort une musique spatiale post rock G L I T C H is a hybrid band travelling between British Pop and a kind of melodic Post Punk. G L I T C H IS COMING ………. WE ARE HERE ……..

3€ + 1€ d’adhésion

La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T23:00:00