Comprendre et Optimiser vos Crédits d’Impôt pour la Recherche et l’Innovation Technopole Quimper-Cornouaille Quimper, mardi 6 février 2024.

Comprendre et Optimiser vos Crédits d’Impôt pour la Recherche et l’Innovation La Technopole vous invite à un atelier sur le Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt Innovation (CII). Mardi 6 février, 08h30 Technopole Quimper-Cornouaille Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T08:30:00+01:00 – 2024-02-06T10:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T08:30:00+01:00 – 2024-02-06T10:00:00+01:00

Cette session d’échanges, animée par Nadège COMHAIRE, experte en financement de l’innovation, vise à répondre à vos questions et à vous guider dans l’optimisation de ces dispositifs fiscaux. Le CIR (Crédit Impôt Recherche) est un dispositif très attractif pour les sociétés engagées dans une démarche d’innovation. Ce dispositif fiscal aide les entreprises à développer leur activité de R&D en finançant jusqu’à 30% de leurs dépenses R&D. Le CII (Crédit impôt innovation) est une « extension » du CIR réservé aux PME.

Pour qui ? Entrepreneurs, dirigeants d’entreprise, responsables de R&D, et toute personne impliquée dans des projets d’innovation et de recherche au sein de votre organisation.

Au programme :

• Différence entre le CIR & le CII

o CIR (Crédit Impôt Recherche) : Soutien fiscal destiné aux entreprises réalisant des travaux de recherche et développement.

o CII (Crédit Impôt Innovation) : Dispositif d’encouragement fiscal pour les entreprises innovantes développant de nouveaux produits, services, ou procédés.

• Points clés des 2 dispositifs :

o Conditions d’éligibilité

o Pièges à éviter

o Critères à remplir

o Dépenses éligibles

• Sécuriser vos dossiers :

o Formalisme attendu

o Bonnes pratiques pour optimiser vos démarches

Intervenante : Nadège COMHAIRE, experte chez Innolis, conseil en financement de l’innovation.

Inscription gratuite par mail => communication@tech-quimper.fr

Technopole Quimper-Cornouaille 2 rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne communication@tech-quimper.fr

CIR CII