Ouest Startups : ils pitchent leur projet, rencontrez les ! Technopole Quimper Cornouaille Quimper

Ouest Startups : ils pitchent leur projet, rencontrez les ! Mercredi 17 janvier, 18h00 Technopole Quimper Cornouaille Sur inscription

Début : 2024-01-17T18:00:00+01:00 – 2024-01-17T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-17T18:00:00+01:00 – 2024-01-17T19:30:00+01:00 La promotion numéro 10 de Ouest Startups vous donne rendez-vous pour vous pitcher leur projet ! Depuis le 18 octobre, 5 entrepreneurs ont intégré la 10ème promotion de Ouest Startups, notre dispositif de pré accélération. Après avoir travaillé sur leur business model et leur proposition de valeur, ils sont prêts à vous dévoiler leur projet ! Le programme : Pitchs de la promo : Ils auront 5 min pour vous convaincre, vous aurez 5 min pour leur poser des questions

Ils auront 5 min pour vous convaincre, vous aurez 5 min pour leur poser des questions Zoom sur des actus du territoire avec Emmanuelle Le Guen, Responsable de projet Innovation RH au Crédit Mutuel Arkéa & Jérémy Marlin, fondateur de Caméo, qui nous parleront de la mise en place du projet Caméo !

La Technopole Quimper Cornouaille nous présentera le dispositif Inno Expé Numérique et mettra en lumière les diagnostics IA et cyber Parole d’alumni : retour sur leur parcours avec Opti’Sea & Les Brasseuses

: retour sur leur parcours avec Opti’Sea & Les Brasseuses Verre de l’amitié & galette des rois ! On vous donne rdv, le mercredi 17 janvier à 18h à la Technopole Quimper Cornouaille. Soirée gratuite, sur inscription

