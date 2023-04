Atelier INPI – Mes premiers pas pour déposer une marque Technopole Quimper Cornouaille Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Atelier INPI – Mes premiers pas pour déposer une marque Technopole Quimper Cornouaille, 3 avril 2023, Quimper. Atelier INPI – Mes premiers pas pour déposer une marque Lundi 3 avril, 14h00 Technopole Quimper Cornouaille Inscription gratuite – Atelier en groupe de 6-10 personnes pour faciliter les échanges Via une démonstration, cet atelier vous expliquera comment : créer un compte client sur le portail E-procédures de l’INPI,

vérifier la disponibilité de votre signe sur la base DATAINPI.fr,

déposer une demande de marque française via le portail E-procédures de l’INPI. Christelle BILIEN, chargée d’affaires INPI abordera les notions suivantes : les types de marques, les déposants, les produits et services, les critères de validité, la procédure française dont l’opposition, les coûts, les extensions à l’étranger. L’Institut National de la Propriété Industrielle est un établissement public qui enregistre et délivre les titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles). Au quotidien, l’INPI accompagne les porteurs de projets innovants et les entreprises dans la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations. Inscription gratuite par mail auprès de communication@tech-quimper.fr L’atelier se tiendra dans les locaux de la Technopole Quimper-Cornouaille (adresse : Creac’h Gwen, 2 rue Briant de Laubrière, 29000 Quimper) Technopole Quimper Cornouaille 2 rue François Briant de Laubrière 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « communication@tech-quimper.fr »}] [{« link »: « mailto:communication@tech-quimper.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T14:00:00+02:00 – 2023-04-03T16:00:00+02:00

