X-Mas Party 2023 Jeudi 21 décembre, 16h30 Technopole Anticipa

Cette édition 2023 de la X-Mas Party, se déroulera de 16h30 à 19h00 à la technopole Anticipa au 4 espace Ampère à Lannion.

Ce rendez-vous sera l’occasion de vous présenter les actions de la French Tech Brest Bretagne Ouest et les nouveautés de la dynamique « Work In Lannion » pour valoriser la Tech de notre territoire.

Seul-e ou accompagné-e (s), n’hésitez pas à nous rejoindre pour retrouver les membres de l’écosystème présents et échanger en toute convivialité autour d’un vin chaud et de quelques sucreries de Noël

On vous attend nombreux sous le sapin et n’oubliez pas de vous inscrire via le formulaire ci-dessous (1 inscription / personne) !

Pour toutes questions sur l’organisation, n’hésitez pas à nous contacter : nathalie.nicolas@technopole-anticipa.com.

Bonne journée & à bientôt !

Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/LHLAP3ymzGf1DRDZ9 »}] [{« link »: « mailto:nathalie.nicolas@technopole-anticipa.com »}]

2023-12-21T16:30:00+01:00 – 2023-12-21T19:00:00+01:00

