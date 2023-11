Coffee & Pitch_Vendredi 15 décembre 2023 Technopole Anticipa Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lannion Coffee & Pitch_Vendredi 15 décembre 2023 Technopole Anticipa Lannion, 15 décembre 2023, Lannion. Coffee & Pitch_Vendredi 15 décembre 2023 Vendredi 15 décembre, 08h45 Technopole Anticipa Pour démarrer la journée du bon pied, on vous propose un café, un croissant et … Un pitch Une opportunité sympa pour mieux connaitre les entreprises voisines ! Ce sera l’occasion de découvrir le pitch de Jean-Baptiste LEFEVRE et les activités de ARMOR ARSENAL ! Vous apportez votre bonne humeur, votre tasse, on s’occupe du café et des gourmandises Ce temps de partage est ouvert à tous. On compte sur vous Pour tout renseignement sur l’organisation, merci de contacter : nathalie.nicolas@technopole-anticipa.com Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/KjFFS59aKWo6S1hn9 »}] [{« link »: « mailto:nathalie.nicolas@technopole-anticipa.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T08:45:00+01:00 – 2023-12-15T09:30:00+01:00

Détails
Lieu Technopole Anticipa
Adresse 4 rue Ampère 22300 Lannion
Ville Lannion
Departement Côtes-d'Armor
latitude longitude 48.75548;-3.465657

