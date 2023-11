NoCode : découverte et application au pilotage de projets Technopole Anticipa Lannion, 14 décembre 2023, Lannion.

NoCode : découverte et application au pilotage de projets Jeudi 14 décembre, 10h00 Technopole Anticipa

Maintenant, imaginez l’impact sur votre productivité et celle de votre équipe.

Chaque minute perdue est une opportunité manquée. Le retard s’accumule, la tension monte, le moral s’effondre.

Vous sentez que quelque chose doit changer, mais quoi?

Le noCode peut être une réponse pour vous : collaboration et pilotage de projets facilités, communication plus aisée, et … sérénité retrouvée.

En plus, le noCode favorise l’intégration de l’IA dans votre organisation pour un double effet Kiss Cool !

Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre équipe et votre entreprise !

Au programme :

Notions de base du noCode

NoCode : cas d’utilisation

Le noCode et le pilotage de projet

Atelier pratique : créez votre première application de pilotage de projet en noCode !

Cet atelier se déroulera le jeudi 14 décembre de 10h à 12h à la technopole Anticipa. Il sera animé par Breizh e-nov.

Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T10:00:00+01:00 – 2023-12-14T12:00:00+01:00

