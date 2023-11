ATELIER – ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ DE L’EMPLOI ET ENJEU DES COMPÉTENCES POUR LES ENTREPRISES Technopole Anticipa Lannion, 1 décembre 2023, Lannion.

L’évolution de notre environnement politique, économique, sociologique, technologique et environnemental à un impact direct sur le marché de l’emploi et la ressource humaine. Et comme le disait Darwin « les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux au changement ». Nous brosserons un diagnostic de la situation du marché de l’emploi et de l’enjeu des compétences pour la décennie à venir.

Cet atelier sera animé par Fabrice Landois, Consultant relations entreprises – Brest

Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.technopole-anticipa.com/evenement/atelier-la-process-communication-un-modele-pour-federer-et-motiver-ses-equipes-2/ »}]

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T12:00:00+01:00

