ATELIER – HOLACRATIE ET AUTRES GOUVERNANCES PARTAGÉES Technopole Anticipa Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lannion ATELIER – HOLACRATIE ET AUTRES GOUVERNANCES PARTAGÉES Technopole Anticipa Lannion, 30 novembre 2023, Lannion. ATELIER – HOLACRATIE ET AUTRES GOUVERNANCES PARTAGÉES Jeudi 30 novembre, 17h00 Technopole Anticipa Au programme : Vous souhaitez mettre en place une organisation plus participative, où chacun trouve sa place au service d’une raison d’être commune et peut faire entendre sa voix dans les prises de décisions collectives ? Vous souhaitez être réactif, agile, et adapter rapidement et efficacement votre organisation aux évolutions du marché, de l’écosystème, de votre entreprise elle-même ? Alors les principes de la gouvernance partagée peuvent vous intéresser ! Cet atelier a pour objectif de vous faire découvrir ce qu’est la gouvernance partagée, en remontant aux origines de la sociocratie jusqu’aux principes de l’holacratie. Ce sera également l’occasion d’un partage d’expérience : comment une grande organisation traditionnelle comme Orange déploie localement les principes de gouvernance partagée en parallèle de l’organisation hiérarchique. Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.technopole-anticipa.com/evenement/atelier-holocratie-et-autres-gouvernances-partagees/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T17:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:00:00+01:00

2023-11-30T17:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Technopole Anticipa Adresse 4 rue Ampère 22300 Lannion Ville Lannion Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Technopole Anticipa Lannion latitude longitude 48.75548;-3.465657

Technopole Anticipa Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/