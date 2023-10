ATELIER – TRANSITION, TRANSFORMATION, CONDUITE DU CHANGEMENT : QUE CACHENT CES GRANDS MOTS ? Technopole Anticipa Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lannion ATELIER – TRANSITION, TRANSFORMATION, CONDUITE DU CHANGEMENT : QUE CACHENT CES GRANDS MOTS ? Technopole Anticipa Lannion, 14 novembre 2023, Lannion. ATELIER – TRANSITION, TRANSFORMATION, CONDUITE DU CHANGEMENT : QUE CACHENT CES GRANDS MOTS ? Mardi 14 novembre, 10h00 Technopole Anticipa Au programme : Venez vivre notre atelier participatif pour comprendre ce que le changement implique et repartez avec les clés de réussite pour mener votre démarche de changement en équipe. » Du groupe bancaire historique qui se réinvente face à l’arrivée des banques en ligne, au fabricant de produits de consommation qui change ses recettes pour absorber la hausse des prix des matières premières, en passant par la TPE familiale qui challenge son organisation face à la généralisation du télétravail : nous sommes tous concernés par le changement. Quelle est la bonne approche managériale pour accompagner le changement dans son équipe ?

Quels sont les écueils à éviter ?

Comment réagir face aux profils réfractaires ?

À quel moment faire appel à un accompagnateur extérieur ?

Nous répondrons ensemble à ces questions en expérimentant le sujet par méthode collaborative et en partageant nos expériences. Le tout en prenant du plaisir, pour impulser une énergie positive dans la conduite du changement de nos entreprises. Inspirée de la permaculture, Permacom accompagne la transformation dans les entreprises et facilite la co-écriture de stratégie à impact en prenant soin de soi, des autres et de la nature. Permacom guide ainsi les managers du changement qui veulent redonner du sens à leur démarche en équipe. Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.technopole-anticipa.com/evenement/atelier-transition-transformation-conduite-du-changement-que-cache-ces-grands-mots/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T10:00:00+01:00 – 2023-11-14T12:00:00+01:00

2023-11-14T10:00:00+01:00 – 2023-11-14T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Technopole Anticipa Adresse 4 rue Ampère 22300 Lannion Ville Lannion Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Technopole Anticipa Lannion latitude longitude 48.75548;-3.465657

Technopole Anticipa Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/