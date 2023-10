COFFEE & PITCH : SANTECH INNOVATION Technopole Anticipa Lannion, 10 novembre 2023, Lannion.

COFFEE & PITCH : SANTECH INNOVATION Vendredi 10 novembre, 08h45 Technopole Anticipa

Une opportunité sympa pour mieux connaitre les entreprises voisines !

La prochaine rencontre est fixée au vendredi 10 novembre de 8h45 à 9h30 devant l’espace de coworking “Le Switch” au bâtiment Ampère.

Ce sera l’occasion de découvrir le pitch de Frédéric Louis et les activités de SANTECH INNOVATION

Vous apportez votre bonne humeur, votre tasse, on s’occupe du café et des gourmandises

Ce temps de partage est ouvert à tous. On compte sur vous !

Pour tout renseignement sur l’organisation, merci de contacter : nathalie.nicolas@technopole-anticipa.com

Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2PlUAMQwblMrNuI5K8X637JarEdqwprkn3_LwLgd1A90lsQ/viewform »}] [{« link »: « mailto:nathalie.nicolas@technopole-anticipa.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T08:45:00+01:00 – 2023-11-10T09:30:00+01:00

2023-11-10T08:45:00+01:00 – 2023-11-10T09:30:00+01:00